Феттель: в целом всё в порядке, но нам ещё нужно поработать

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Мексики Формулы-1. Во второй сессии немец показал четвёртое время, отстав от Даниэля Риккардо на четверть секунды.



«Думаю, наша машина в порядке. Наша сессия не получилась гладкой из-за того, что на одной из попыток сработал огнетушитель. Думаю, в целом всё в порядке, но нам ещё нужно поработать. Наши длинные серии кругов были неидеальными: я серьёзно застрял в трафике. Думаю, было нормально, но нам необходимо прибавить», — приводит слова Феттеля Sky Sports.