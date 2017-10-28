«Макларен» вернул на болид Вандорна мотор предыдущей спецификации

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн вернулся к использованию мотора «Хонда» спецификации 3.7 после того, как на его машине были обнаружены какие-то аномалии в работе силовой установки по ходу утренней тренировки Гран-при Мексики, сообщает GPUpdate.



Перед началом тренировочной сессии бельгиец получил совершенно новый двигатель, из-за чего был оштрафован на 35 стартовых позиций. Однако в его работе практически сразу были обнаружены аномалии. В результате оставшуюся часть сессии и вторую тренировку он провёл со старым мотором. Вандорн был настроен на использование мотора спецификации 3.8.