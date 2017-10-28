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Хэмилтон: длинная серия на «ультрасофте» была одной из лучших в моём исполнении

28 октября 2017, суббота. 01:12 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Мексики, по итогам которых показал второе время на круге. В начале второй тренировки Хэмилтона развернуло, из-за чего был испорчен комплект шин «суперсофт».

«Это был хороший день. На самом деле, всё начиналось не очень здорово, особенно вторая тренировка, когда меня сильно развернуло на первом круге. Но затем была длинная серия кругов на шинах «ультрасофт», которая, вероятно, оказалась одним из лучших из всего, что я когда-либо делал.

Я не думаю, что когда-либо проезжал 26 кругов с такой стабильностью, разве что только в гонке. Мы собрали много информации. На второй сессии условия на трассе стали лучше, когда температура поднялась В целом, это был хороший день», — цитирует Хэмилтона GPUpdate.

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
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