Боттас: на второй тренировке изо всех сил пытался заставить шины работать

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал пятничную практику Гран-при Мексики, по итогам которой показал шестое время.



«Первая практика получилась хорошей, мне очень понравилось. Это весёлая трасса, потому что у неё довольно низкий уровень сцепления. Так что гоняться на ней определённо сложно.



Ко второй тренировке мы внесли изменения в настройки, однако пошли в неверном направлении, поэтому вернулись к первоначальным настройкам.



По какой-то причине я изо всех сил старался заставить шины работать на второй сессии. Вот почему всё не выглядело столь же хорошо, как на первой. Но я думаю, что в целом это был позитивный день. Я с нетерпением жду квалификации», — цитирует Боттаса GPUpdate.