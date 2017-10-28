Сироткин: прижимная сила в Мексике получается немногим выше, чем в Монце

Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин поделился своими впечатлениями от автодрома имени братьев Родригес, принимающего Гран-при Мексики, и от страны в целом.



«Уникальная особенность самой трассы — то, что она очень высоко над уровнем моря. Если вы попробуете по ней пробежать, то сразу это почувствуете. Дышится по-другому. Воздух очень разряженный — это очень сказывается на прижимной силе, и команда использует чуть ли не такие же аэродинамические настройки, как в Монако и Будапеште. И все равно по расчётам прижимная сила получается немногим больше, чем в Монце. Плюс гладкое и скользкое, а в пятницу утром ещё и грязное покрытие. Всё это делает трассу сложной в пилотировании.



Я первый раз в Мексике. Посмотрел не так много, но то, что увидел, очень понравилось. В Америке ты чувствуешь себя очень далеко от дома и от Европы: в Техасе всё по-другому. А здесь ощущаешь себя почти как в Европе — не зря говорят, что Мексика очень похожа на Испанию, жители похожи по менталитету. Все добрые, улыбчивые — мне тут очень нравится. Местную кухню попробовал, но многие фирменные блюда мы себе не можем позволить: например, лепёшки, которые очень жирные. Остаются рыба и курица — просто приготовленные по местным традициям», — рассказал Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.