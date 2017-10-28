Феттель прокомментировал срабатывание огнетушителя на тренировке ГП Мексики

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал инцидент со сработавшим огнетушителем посреди второй пятничной тренировки, из-за которого ему пришлось на время прервать работу на трассе.



«Это была ещё одна пятница, которая не прошла на 100% хорошо. Огнетушитель сработал прямо посреди моей попытки. Сначала сзади всё просто горело, а потом оказалось очень холодным. Какой-то винт ослабился, и давление нашло выход, что было не очень приятно для меня. Это было чем-то вроде охлаждения. Его замена стоила некоторого времени, но мы смогли всё исправить», — цитирует Феттеля Autosport.