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Феттель прокомментировал срабатывание огнетушителя на тренировке ГП Мексики

28 октября 2017, суббота. 01:30 Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал инцидент со сработавшим огнетушителем посреди второй пятничной тренировки, из-за которого ему пришлось на время прервать работу на трассе.

«Это была ещё одна пятница, которая не прошла на 100% хорошо. Огнетушитель сработал прямо посреди моей попытки. Сначала сзади всё просто горело, а потом оказалось очень холодным. Какой-то винт ослабился, и давление нашло выход, что было не очень приятно для меня. Это было чем-то вроде охлаждения. Его замена стоила некоторого времени, но мы смогли всё исправить», — цитирует Феттеля Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
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