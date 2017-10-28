Магнуссену придётся пройти медицинскую проверку перед третьей практикой

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен в пятницу столкнулся с проблемами со здоровьем, сообщает F1Fanatic. Магнуссен почувствовал себя нехорошо, и в итоге стюарды Гран-при Мексики официально разрешили датчанину не принимать участия в традиционном брифинге пилотов. Теперь медицинский делегат оценит состояние Кевина перед началом субботних свободных заездов.



Во второй пятничной тренировке Магнуссен показал 17-й результат, преодолев 35 кругов. Если Кевин не сможет продолжить участие в Гран-при Мексики, его наверняка заменит Антонио Джовинацци, работавший в составе «Хааса» на первой тренировке вместо Ромена Грожана. Ранее в этом году итальянец выступил за «Заубер» на Гран-при Австралии и Гран-при Китая, заменяя травмированного Паскаля Верляйна.