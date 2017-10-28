Селис: атаковал слишком сильно и допустил контакт со стеной

Третий гонщик «Форс Индия» Альфонсо Селис, принявший участие в первой тренировке Гран-при Мексики, прокомментировал свою аварию.



«Я испытывал особенные ощущения, выступая на трассе на глазах у родных болельщиков. Мне нравится трасса, и я хотел показать хорошее шоу. К сожалению, я атаковал слишком сильно и закончил сессию раньше. Я поворачивал и потерял заднюю часть машины в финальном повороте. Сцепление трассы был весьма низким, и у некоторых других машин случалось то же самое, но я допустил контакт со стеной. Я хотел показать сегодня настоящую скорость машины, но этого не случилось. В ранней части тренировки я работал над настройками и ездил с „гало“ в первый раз», — приводит слова Селиса пресс-служба «Форс Индия».