«Заубер» отказался от использования компонентов «Феррари» для болида 2018 года

Руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр рассказал о том, что швейцарская команда решила отказаться от технического партнёрства с «Феррари» в следующем сезоне, подразумевающего поставку некоторых элементов болида (как в случае с сотрудничеством «Хааса» со «Скудерией»), поскольку уже слишком далеко зашла в развитии новой машины.



«Это нелёгкий шаг, потому что мы уже находимся в процессе работы с автомобилем в аэродинамической трубе. Взять и добавить в текущий проект детали от другого болида — это не идеальный вариант.



Не будет так, что вы возьмёте переднюю ось от «Мерседеса» и заднюю — от «Ред Булл» и сделаете хорошую машину.



В будущем мы можем расширить параметры и найти гораздо лучший подход, если согласуем сделку на более ранней стадии сезона.



Мы должны были принимать решение в июле, а это очень поздно, это было действительно на грани. Мы уже установили двигатель в болид, поэтому я не уверен в том, что это имело бы смысл.



Я не хочу терять ноу-хау, поскольку это один из профессиональных навыков команды, мы не хотим терять знаний о том, как создаём поперечные рычаги или как должны развивать машину.



Мы должны позаботиться о том, чтобы найти правильный баланс для этого (использования клиентских элементов болида). Для краткосрочных целей легко сказать, что для «Заубера» будет лучше покупать детали у «Феррари». Но с точки зрения среднесрочных или долгосрочных прогнозов, если вы хотите разработать свой собственный проект, то не стоит отказываться от сохранения хороших технологий», — цитирует Вассёра Autosport.