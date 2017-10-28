Гасли: остаётся только третья практика, чтобы выучить трассу и подготовиться

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Мексии.



«К сожалению, у меня сегодня было не много кругов. Я пропустил первую практику, так как за рулём с утра был Шон, а днём сумел проехать один круг. Затем у нас возникла проблема с мотором, и пришлось остановить машину. В воскресенье у меня будет штраф на решётке… Так что это не хороший день для нас, но он такой, какой есть, и мы особо ничего не можем с этим сделать. Завтра у нас будет очень напряжённый день, потому что я не знаю трассы, так что у нас остаётся только третья практика, чтобы выучить её и подготовиться к квалификации и гонке. Мы сделаем максимум возможного и будем бороться в оставшейся части уик-энда!» — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».