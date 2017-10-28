Райкконен: условия на трассе были непростые, постоянно было немного скользко

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал пятничную практику Гран-при Мексики, по итогам которой показал пятое время.



«Это была нормальная пятница, мы пробовали различные вещи и решения для машины. Из-за большой высоты над уровнем моря условия на трассе были непростыми. Всегда было немного скользко. В некоторых местах трека было нормально, тогда как в других было немного сложнее. Очевидно, что всегда хочется иметь более простой день, с лучшими ощущениями от пилотирования болида с самого начала. Но это обычная история по пятницам. Это первая практика, и мы можем добиться прогресса. Вечером мы всё обсудим, посмотрим, что работало наилучшим образом, чтобы подготовиться к завтрашнему дню», — цитирует Райкконена пресс-служба «Феррари».

