Перес остался доволен пятничной практикой Гран-при Мексики

Гонщик «Форс Индия» Серхио Перес остался доволен пятничными тренировками Гран-при Мексики, по итогам которых показал восьмое время.



«Я доволен тем, как всё прошло сегодня. Это было позитивное начало гоночного уик-энда. Мы выглядели сильно с начала первой тренировки, и мы предприняли некоторые важные шаги, чтобы улучшить болид в эти две сессии.



Никогда не бывает легко найти правильный баланс здесь, потому что большая высота над уровнем моря оказывает большое влияние на автомобиль: вы скользите больше из-за нехватки прижимной силы, и это делает всё довольно сложным.



Сегодня было важно проехать как можно больше кругов, и ночью нам предстоит проделать хорошенько потрудиться, чтобы понять работу шин, баланс автомобиля и где мы можем добиться улучшений», — цитирует Переса прессс-служба «Форс Индия».