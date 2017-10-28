Алонсо: темп «Макларена» удивителен для такой сложной трассы

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Мексики, по итогам которой показал седьмое время.



«Я должен сказать, что сегодня была очень позитивная и продуктивная пятница. Мы проехали много кругов, и большинство из них дали нам хорошую обратную связь. Мы находились всего в семи десятых от самого лучшего времени и в двух десятых от Боттаса, что, на удивление, очень конкурентоспособный темп на столь сложной трассе.



Мы знаем, что это будет сложная гонка в любом случае, учитывая, что нам придётся стартовать из хвоста, имея не большие шансы на обгон из-за нашей максимальной скорости. В некотором роде, мы должны пожертвовать этой гонкой, чтобы иметь свежий двигатель в Абу-Даби и Бразилии.



Также мы ещё не знаем, каким путём пойти в подготовке к квалификации. Нам нужно решить несколько вещей, касаемо шин и посмотреть, какое из решений будет наименее болезненным», — цитирует Алонсо пресс-служба «Макларена».