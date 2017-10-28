Вандорн: рад, что «Макларену» удалось найти причину проблем с мотором

Гонщик «Макларена» Стоффель Вандорн поделился впечатлениями от пятничной практики Гран-при Мексики, по итогам которой показал 15-е время



«На первой тренировке у меня возникли проблемы с мотором, что, очевидно, сократило время работы на трассе. В начале второй тренировки возникли сложности при покидании боксов из-за незакреплённого колеса. Но нам удалось завершить нашу программу в этой сессии и собрать нужную нам информацию.



Надеюсь, завтра у нас будет беспроблемный день, и уик-энд продолжится для нас нормально. Я рад, что нам удалось обнаружить корень проблемы с силовой установкой, возникшей на первой тренировке. Надеюсь, мы сможем проехать как можно больше километров на третьей тренировке перед квалификацией.



На новом треке пробег всегда является важным моментом, особенно, когда пытаешься настроить машину в сложных условиях, таких как в условиях большой высоты над уровнем моря, как здесь. Я уверен, что завтра мы сможем добиться лучших ощущений от пилотирования болида и собрать как можно больше информации, прежде чем отправимся на квалификацию и гонку», — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».

