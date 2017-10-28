Инженер «Хонды»: силовая установка на машине Вандорна не была повреждена

Старший инженер «Хонды» Сатоши Накамура подчеркнул, что силовая установка на болиде Стоффеля Вандорна не была повреждена, а проблемы с мотором спецификации 3.8 оказались незначительными.



«В начале первой тренировки в данных, поступающих с машины Вандорна, мы обнаружили потенциальную проблему, поэтому решили заменить силовую установку. Обидно, что в итоге мы потеряли большую часть сессии, но проблема была незначительной, и двигатель не был повреждён. Во второй тренировке Стоффель проехал 32 круга, компенсировав утренние потери. В воскресенье оба гонщика стартуют с хвоста пелотона, это печально, но в гонке может произойти что угодно, поэтому в субботу мы сосредоточимся на поиске оптимальных настроек болидов», — приводит слова Накамуры официальный сайт «Макларена».