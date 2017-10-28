Хюлькенберг: доволен балансом машины, но можно добиться большего

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг остался удовлетворён итогами пятничных тренировок, отметив, что у болида ещё есть потенциал скорости. По итогам тренировок Нико занял девятое и 10-е места в первой и второй практике соответственно.



«Пятница выдалась достаточно привычной. Мы пропустили часть сессии, но сможем компенсировать упущенное время. Я остался доволен балансом машины, но можно добиться большего. В субботу продолжим работу над оптимизацией настроек, но начало уик-энда сложилось неплохо», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».