Сайнс: «Рено» по силам хорошо выступить в квалификации

Пилот «Рено» Карлос Сайнс-младший после пятничных тренировок подчеркнул, что во второй сессии столкнулся с проблемами с поиском оптимального баланса. По словам испанского гонщика, команде по силам успешно выступить в субботней квалификации.



«Я уверенно провёл первую тренировку, чувствовал себя комфортно в кокпите, но во второй практике добиться правильного баланса оказалось намного сложнее. Надеюсь, что к субботе мы сможем найти ответы на интересующие нас вопросы, и я снова почувствую уверенность в машине. Нам по силам хорошо выступить в субботу, что станет залогом успешного результата в воскресенье», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Рено».