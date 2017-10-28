Боб Белл: в «Рено» собрали достаточный объём информации для подготовки к гонке

Технический директор «Рено» Боб Белл подвёл итоги пятничных выступлений команды на тренировках.



«Утром мы практически выполнили запланированную программу. По итогам тестов мы получили ответы на интересующие нас вопросы, а поведение болида на трассе можно оценить позитивно.



Во второй сессии мы работали по привычному графику, но пилотов не устраивал баланс, над этим нужно поработать. Нам пришлось вернуть машину Хюлькенберга в боксы чуть раньше из-за проблем с системой охлаждения, с этим в Мексике часто бывают трудности, но к субботе мы должны адаптироваться. Мы собрали остаточный объём информации, чтобы подготовиться к гонке», — приводит слова Белла пресс-служба «Рено».