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Условия, при которых Маркес выиграет титул в Малайзии

28 октября 2017, суббота. 12:59 Авто

Гонщик «Хонды» Марк Маркес может оформить чемпионский титул досрочно на Гран-при Малайзии за один этап до конца сезона. «Чемпионат» рассказывает, при каких условиях это возможно.

— в случае если Маркес финиширует на первом месте в Малайзии, неважно, на какой позиции придёт к финишу его преследователь Андреа Довициозо. Для титула Маркесу достаточно финишировать впереди Довициозо.

— если Маркес финиширует третьим или четвёртым, то Довициозо необходимо побеждать в Малайзии, иначе титул достанется Маркесу.

— если Маркес финиширует на восьмой позиции, а Довициозо придёт к финишу третьим, то между пилотами будет 25 очков, но за счёт большего количества побед (у Маркеса их шесть, а у Довициозо — четыре), испанец станет чемпионом уже в Малайзии.

MotoGP. Личный зачёт.

1. Марк Маркес — 269.
2. Андреа Довициозо — 236.
3. Маверик Виньялес — 219.
4. Валентино Росси — 188.
5. Дани Педроса — 174.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
MotoGP
Новости. Авто
28 октября 2017, суббота
14:00 Формула-1. Гран-при Мексики. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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11:16 Сайнс: «Рено» по силам хорошо выступить в квалификации
10:57 Хюлькенберг: доволен балансом машины, но можно добиться большего
10:07 Педроса выиграл квалификацию ГП Малайзии, Довициозо — третий, Маркес — седьмой
09:26 Инженер «Хонды»: силовая установка на машине Вандорна не была повреждена
09:08 Окон: подиум для «Форс Индиz» в Мексике вполне возможен
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02:34 Масса: прижимной силы в Мексике меньше, чем в Монце
02:33 Райкконен: условия на трассе были непростые, постоянно было немного скользко
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02:11 Хартли: чувствую себя намного лучше подготовленным, чем неделю назад
02:06 Сайнс: надеюсь, Квят скоро вернётся в Формулу-1
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27 октября 2017, пятница
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