Условия, при которых Маркес выиграет титул в Малайзии

Гонщик «Хонды» Марк Маркес может оформить чемпионский титул досрочно на Гран-при Малайзии за один этап до конца сезона. «Чемпионат» рассказывает, при каких условиях это возможно.

— в случае если Маркес финиширует на первом месте в Малайзии, неважно, на какой позиции придёт к финишу его преследователь Андреа Довициозо. Для титула Маркесу достаточно финишировать впереди Довициозо.



— если Маркес финиширует третьим или четвёртым, то Довициозо необходимо побеждать в Малайзии, иначе титул достанется Маркесу.



— если Маркес финиширует на восьмой позиции, а Довициозо придёт к финишу третьим, то между пилотами будет 25 очков, но за счёт большего количества побед (у Маркеса их шесть, а у Довициозо — четыре), испанец станет чемпионом уже в Малайзии.



MotoGP. Личный зачёт.



1. Марк Маркес — 269.

2. Андреа Довициозо — 236.

3. Маверик Виньялес — 219.

4. Валентино Росси — 188.

5. Дани Педроса — 174.