Шварцман выиграл пятую гонку в сезоне Еврокубка Формулы «Рено» 2.0

Российский гонщик Академии «Феррари» Роберт Шварцман одержал победу на этапе Еврокубка Формулы «Рено» 2.0 в Барселоне. Российский гонщик R-ace GP стартовал с поул-позиции и одержал достаточно лёгкую победу.



Второе место занял напарник Шварцмана Уилл Палмер, третье место осталось за Габриэлем Обри из Tech 1 Racing. Эта победа стала пятой для Шварцмана в нынешнем сезоне.



Еврокубка Формулы «Рено» 2.0. Барселона. Первая гонка.



1. Роберт Шварцман

2. Уилл Палмер

3. Габриэль Обри

4. Саша Фенестраз

5. Ричард Фершоор

6. Макс Дефурни

7. Нил Верхаген

8. Логан Саржент

9. Шарль Милези

10. Рауль Гузман