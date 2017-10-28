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Магнуссен допущен к участию в третьей практике

28 октября 2017, суббота. 17:45 Авто

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рисковал пропустить третью тренировку Гран-при Мексики, а вместе с ней, вероятно, и квалификацию. После заездов в пятницу датчанин почувствовал себя плохо. Стюарды позволили ему не принимать участие в брифинге пилотов.

Было принято решение, что Магнуссен будет допущен к участию в субботних заездах только после медицинского осмотра. Теперь стало известно, что пилот успешно его прошёл и официально допущен к соревнованиям, сообщает Motorsport.

«Он чувствует себя гораздо лучше. У него не было температуры или чего-то такого, просто что-то с животом. Я посоветовал ему вернуться в отель, но нам нужно было получить разрешение пропустить брифинг. Он в порядке, в противном случае мы бы его не пустили за руль. Просто что-то с желудком», — заявил глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Магнуссену придётся пройти медицинскую проверку перед третьей практикой
Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1 Кевин Магнуссен Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
28 октября 2017, суббота
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