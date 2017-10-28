Магнуссен допущен к участию в третьей практике

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рисковал пропустить третью тренировку Гран-при Мексики, а вместе с ней, вероятно, и квалификацию. После заездов в пятницу датчанин почувствовал себя плохо. Стюарды позволили ему не принимать участие в брифинге пилотов.

Было принято решение, что Магнуссен будет допущен к участию в субботних заездах только после медицинского осмотра. Теперь стало известно, что пилот успешно его прошёл и официально допущен к соревнованиям, сообщает Motorsport.

«Он чувствует себя гораздо лучше. У него не было температуры или чего-то такого, просто что-то с животом. Я посоветовал ему вернуться в отель, но нам нужно было получить разрешение пропустить брифинг. Он в порядке, в противном случае мы бы его не пустили за руль. Просто что-то с желудком», — заявил глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.