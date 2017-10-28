Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Онлайн-трансляция

28 октября состоится квалификация 18-го этапа чемпионата мира в Формуле-1 — Гран-при Мексики. Этап принимает стационарный автодром имени братьев Родригес в Мехико. Начало квалификации запланировано на 21:00 по московскому времени.



После 17 этапов в чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» пропускает концовку сезона. Он занимает 19-е место, набрав 5 очков.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней читатели смогут, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Мексики. Онлайн-трансляция квалификации