Гасли не будет участвовать в квалификации Гран-при Мексики

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли пропустит квалификацию Гран-при Мексики. Команда не успела подготовить болид французского гонщика к сессии, сообщает Crash. Проблемы на машине Гасли возникли после двух пройденных кругов в третьей свободной практике.

27 октября, во время второй тренировочной сессии, он также столкнулся с проблемами в работе силовой установки.

Таким образом, Гасли останется без времени в квалификации и решение о его участии в гонке примут стюарды. Даже если он получит соответствующий допуск, к старту он подойдёт менее чем с двадцатью пройденными кругами на тренировках.