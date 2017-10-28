Хэмилтон: в квалификации я отдал всё что мог

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ход квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой ему удалось показать третий результат.

«В квалификации я отдал всё что мог. Думаю, последний круг мог быть немного быстрее, но этого всё равно было бы недостаточно. Надеюсь, завтра буду в борьбе», — приводит слова британца Sky Sports.

Партнёр Хэмилтона по команде, Валттери Боттас, сумел показать четвёртый результат. При определённых раскладах, британец может стать чемпионом уже по результатам этапа в Мексике.