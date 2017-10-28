Феттель завоевал 50-й поул в карьере

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель завоевал поул в квалификации Гран-при Мексики. Таким образом, общее число побед немца в квалификациях достигла пятидесяти.

По этому показателю он занимает четвёртое место за всю историю чемпионата. Первое место — у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (72). Британец вышел в лидеры по этому показателю в нынешнем сезоне, опередив семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера (68).

Третье место в рейтинге занимает трёхкратный чемпион мира Айртон Сенна — в его активе 65 победных квалификаций.