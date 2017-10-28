Боттас и Ферстаппен предстанут перед стюардами

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен предстанут перед стюардами в связи с инцидентом, произошедшим в ходе квалификации Гран-при Мексики, сообщает Sky Sports.

Во время сессии голландец заблокировал болид финна, не дав ему завершить быстрейший круг. Таким образом, перед Ферстаппеном вновь нависла угроза штрафа. В гонке Гран-при США он также подвергся штрафным санкциям, из-за которых лишился подиума.

По итогам квалификационной сессии Гран-при Мексики Ферстаппен показал второй результат, в то время как Боттас стал четвёртым.