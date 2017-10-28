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Боттас и Ферстаппен предстанут перед стюардами

28 октября 2017, суббота. 22:46 Авто

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен предстанут перед стюардами в связи с инцидентом, произошедшим в ходе квалификации Гран-при Мексики, сообщает Sky Sports.

Во время сессии голландец заблокировал болид финна, не дав ему завершить быстрейший круг. Таким образом, перед Ферстаппеном вновь нависла угроза штрафа. В гонке Гран-при США он также подвергся штрафным санкциям, из-за которых лишился подиума.

По итогам квалификационной сессии Гран-при Мексики Ферстаппен показал второй результат, в то время как Боттас стал четвёртым.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Валттери Боттас Макс Ферстаппен Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
28 октября 2017, суббота
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