Риккардо: невероятно разочарован, даже несколько сбит с толку

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Мексики. Австралиец проиграл напарнику по команде Максу Ферстаппену пять мест и девять десятых секунды.



«Дело не в скорости Макса. На самом деле, я запутался и так и не понял, что происходит со сцеплением. После пятницы мы не трогали машину, но каждый раз, когда я покидал боксы, сцепления не было. Утром трасса была очень холодной, но мы все равно могли атаковать на первом же быстром круге. Днём шины должны были ещё прогреться и работать.



Бывает, тебе порой попадает плохой комплект резины, но у нас в каждой попытке было одно и то же! Я невероятно разочарован, даже несколько сбит с толку. Если мы обнаружим проблему и «вернём» машину, то, думаю, всё ещё можно приехать на подиум. Я не разозлён, но в этой квалификации был беспомощен", — приводит слова Риккардо официальный сайт Формулы-1.

