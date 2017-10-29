Алонсо: у «Макларена» лучшая машина

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо остался доволен работой болида по ходу квалификации Гран-при Мексики. По словам испанца, первый раз за три года команда обладает лучшей машиной.

«Было здорово показать потенциал болида в первом сегменте. Вчерашнее сильное выступление было сюрпризом. Машина отлично себя чувствовала в быстрых поворотах и на скоростных секторах, и сегодня мы снова продемонстрировали это в квалификации.

Отставание всего в 0,2 от первого места показало, что у нас, вероятно, первый раз за три года лучшая машина. При этом мы использовали старый двигатель. Вчера мы работали с обновлённой силовой установкой, но решили поберечь её для этапов в Бразилии и Абу-Даби. Так что этот прогресс стал возможен благодаря обновлениям аэродинамики и элементов подвески. Наверное, это наш лучший уик-энд в сезоне", — приводит слова испанца официальный сайт Формулы-1.