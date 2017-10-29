Вандорн: даже в первом сегменте я ехал с большим количеством топлива

Гонщик «Макларена» Стоффель Вандорн, занявший 15-е место в квалификации Гран-при Мексики, рассказал, что работал исключительно с прицелом на гонку.



«В этот уик-энд у нас штрафы, так что сегодня мы концентрировались на подготовке к гонке. Даже в первом сегменте я уехал с большим количеством топлива, чтобы подготовиться к гонке и уточнить баланс. После проблем с мотором в первой и второй тренировках, сделавших вчерашний день очень сложным, сегодня я чувствовал себя в машине намного более комфортно — с первого момента, когда оказался за рулём в третьей практике. Наша техника становится сильнее и выглядит здесь вполне конкурентоспособной.



Я чувствую, что в достойной форме перед воскресной гонкой. Мы будем стартовать с конца решётки, и трудно сказать, где финишируем. Нам будет трудно обгонять на прямых, так что нужно быть агрессивными, креативными и амбициозными. Надеюсь, мы проведём сильную гонку. Квалификация не была для нас приоритетом — я жду гонку», — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена».