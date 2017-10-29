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Вольф: конечно, Ферстаппен испортил Боттасу круг

29 октября 2017, воскресенье. 00:35 Авто

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги квалификации Гран-при Мексики, а также прокомментировал инцидент с участием пилота команды Валттери Боттаса с гонщиком «Ред Булла» Максом Ферстаппеном.

«Это была плотная битва между тремя командами, она оказалась даже плотнее, чем мы ожидали. Мы знали, что „Мерседесу“ будет непросто на этой трассе. Так что я достаточно удовлетворён результатом.

От уик-энда к уик-энду следует прогрессировать, мы приблизились к «Феррари» и «Ред Булл» в плане прижимной силы, и это то, чем я доволен. Что касается инцидента между Боттасом и Ферстаппеном, то, конечно Макс испортил первую попытку Валттери, но решение за стюардами", — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Макс Ферстаппен Тото Вольф Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
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