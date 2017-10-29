Райкконен: квалификация была весьма плохой — делаешь ошибку то тут, то там

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен объяснил причины пятого результата в квалификации Гран-при Мексики на фоне поул-позишн партнёра по команде Себастьяна Феттеля.



«Квалификация была весьма плохой. У меня была проблема с тем, чтобы проехать достойные круги. Я просто пытался „собрать“ круг, но было непросто. Очевидно, было очень сложно проехать сильные круги — делаешь ошибку то тут, то там, не хватало сцепления. В итоге я просто постарался проехать один стабильный круг — вот и всё. В гонке всё должно быть нормально, но на одном круге мне не хватало сцепления, так что посмотрим», — приводит слова Райкконена PlanetF1.