Перес: условия изменились, а мы не смогли на это ответить

Гонщик «Форс Индия» Серхио Перес остался недоволен 10-м результатом в квалификации Гран-при Мексики на фоне шестой позиции Эстебана Окона.



«Суббота не прошла так, как я надеялся, — и это очень разочаровывает. Мы были очень конкурентоспособны весь уик-энд, но в решающий момент не смогли добиться результата, которого хотели. Я был вполне доволен первым сегментом, наш темп был многообещающим, но условия изменились, а мы не смогли на это ответить. Мы поменяли процедуру прогрева шин, и я потерял все ощущения от машины. Было трудно завести шины в рабочее окно, и я был недоволен балансом — нам нужно это проанализировать. Завтрашняя гонка будет сложной, но у нашего автомобиля очень хороший темп. Я хочу дать своим болельщикам повод что-то отпраздновать. Надеюсь, завтра мы сможем принести им более высокий результат», — приводит слова Переса пресс-служба «Форс Индия».