Хюлькенберг: проехал действительно хороший круг в конце третьего сегмента

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг остался доволен восьмым результатом в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Немцу немного не хватило, чтобы опередить Эстебана Окона и Даниэля Риккардо, но он оказался быстрее Карлоса Сайнса на три десятые.



«Это была хорошая квалификация, я проехал действительно хороший круг в конце третьего сегмента и был очень счастлив и удовлетворён им. Борьба завтра обещает быть плотной, но мы намерены атаковать и сделать максимум возможного», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба французской команды.