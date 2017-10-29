Сайнс: продолжаем наш прогресс после Остина, я очень доволен

Испанский гонщик «Рено» Карлос Сайнс прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Сайнс уступил напарнику по команде Нико Хюлькенбергу три десятые секунды.



«Это хороший день для меня и для команды. Мы продолжаем наш прогресс после Остина, я очень доволен. Квалификация была непростой, но мы серьёзно продвинулись вперёд после пятницы: сегодня я чувствовал себя в машине намного более комфортно. Мы нацеливаемся на хорошую гонку в воскресенье», — приводит слова Сайнса пресс-служба французской команды.