Гасли: это очень странный уик-энд

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал итоги дня, по ходу которого ему удалось пройти лишь два круга во время свободной практики. Позже на болиде француза возникли проблемы с двигателем, которые не позволили ему выступить в квалификации. Тем не менее он получил разрешение участвовать в гонке.

«В этот уик-энд я провёл слишком много времени вместе с инженерами на пит-уолл! Мы ничего не могли поделать. Мы поменяли двигатель минувшей ночью после проблем во второй практике, потом снова после третьей практики. У нас просто не хватило времени для квалификации.

Это новая для меня трасса, и я хотел понять, как здесь управлять болидом, так как я никогда не ездил здесь на «ультрасофте». Это очень странный уик-энд, и это очень тяжело. Единственное, что я хочу — пройти как можно больше кругов, чтобы чувствовать себя в машине комфортно и изучить трассу.

Конечно, мы не чувствуем себя достаточно подготовленными. Первый раз я буду атаковать на трассе уже на первом круге гонки. Но так сложилось, и я не буду менять свой подход. Я продолжу работать с командой на протяжении ночи и буду готов к завтрашней гонке", — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».