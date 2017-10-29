Риккардо может пойти на штраф за смену мотора после слабой квалификации

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо и его команда рассмотрят вариант с получением новой силовой установки перед гонкой Гран-при Мексики. Австралиец занял только седьмое место в квалификации, что делает менее болезненным потенциальный штраф за получение нового мотора.

«У нас сейчас есть некоторые сомнения. Мой мотор подходит к концу своего срока жизни, а эта трасса расположена на высокогорье, так что двигателям приходится сложнее. Если бы мы стартовали с первого ряда, то не думаю, что обсуждали бы это. Я не люблю такие жертвы: предпочёл бы оставить всё как есть и бороться в гонке. Но я должен убрать эмоции и думать головой. Если посмотреть на Бразилию, то, вероятно, было бы лучше получить штраф здесь. У нас есть немного времени, чтобы определиться», — приводит слова Риккардо пресс-служба Autosport.



Напомним, в субботу двигатели «Рено» вышли из строя на обоих автомобилях «Торо Россо», а в пятницу старый мотор отказал на машине Макса Ферстаппена.