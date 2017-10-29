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Гасли: с тем же успехом я мог вернуться из Японии прямо перед гонкой

29 октября 2017, воскресенье. 12:29 Авто

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал неудачи, которые преследуют его по ходу всего уик-энда на Гран-при Мексики. В ходе второй и третьей практике на болиде француза дважды отказывал двигатель, в результате он даже не сумел принять участие в квалификации и был допущен к гонке лишь решением стюардов.

«С самого начала уик-энда это какое-то сумасшествие. День квалификации был тяжёлым, команда пыталась сделать всё, что в её силах. Нам просто не хватало везения.

Для меня это очень болезненно, так как это новая трасса и я хотел пройти как можно больше кругов, чтобы привыкнуть к ней и к машине. У меня не было никакой практики, с тем же успехом я мог бы вернуться из Японии прямо за день перед гонкой. Это было бы то же самое. У меня никогда не было такого гоночного уик-энда", — приводит слова Гасли Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Пьер Гасли Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
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