Хэмилтон: нет разницы, завоюю ли я титул в Мексике или на следующем этапе

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил недовольство тем, что в прессе активно продолжается обсуждение его шансов на завоевание титула в гонке на Гран-при Мексики. По словам британца, для него не так уж и важно, произойдёт это в Мехико или на следующем этапе чемпионата.

«Мне не очень нравится, что люди продолжают говорить о моих шансах на титул в Мексике, ведь впереди у меня ещё три гонки. Мне действительно не так важно, завоюю я титул здесь или на следующем этапе. То, о чем я действительно, так это о победе в гонке», — приводит слова Хэмилтона BBC.