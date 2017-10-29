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Тост: Квят по-прежнему очень быстр и в будущем может хорошо выступать

29 октября 2017, воскресенье. 15:25 Авто

Глава «Торо Россо» Франц Тост заявил, что невзирая на преждевременный разрыв сотрудничества с Даниилом Квятом, он по-прежнему считает россиянина быстрым и очень способным пилотом.

«Я всё еще рассматриваю Даниила как очень способного пилота. Просто этот сезон сложился не так, как должен был. Мы дали ему возможность не ждать больше и он может пойти в другую команду. Надеюсь, он это сделает, так как в будущем он может хорошо выступать. У него по-прежнему есть хорошие навыки и он очень быстр», — приводит слова Тоста GrandPrix.

Тост: причина увольнения Квята в утрате доверия
Источник: GrandPrix Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Даниил Квят Франц Тост
Новости. Авто
29 октября 2017, воскресенье
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