Тост: Квят по-прежнему очень быстр и в будущем может хорошо выступать

Глава «Торо Россо» Франц Тост заявил, что невзирая на преждевременный разрыв сотрудничества с Даниилом Квятом, он по-прежнему считает россиянина быстрым и очень способным пилотом.

«Я всё еще рассматриваю Даниила как очень способного пилота. Просто этот сезон сложился не так, как должен был. Мы дали ему возможность не ждать больше и он может пойти в другую команду. Надеюсь, он это сделает, так как в будущем он может хорошо выступать. У него по-прежнему есть хорошие навыки и он очень быстр», — приводит слова Тоста GrandPrix.