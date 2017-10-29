Формула-1. Гран-при Мексики. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 22:00

Сегодня, 29 октября, на стационарном автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоится гонка 18-го этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Мексики.



После 17 этапов в чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» пропускает концовку сезона. Он занимает 19-е место, набрав 5 очков.



Начало гонки запланировано на 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Мексики. Онлайн-трансляция гонки