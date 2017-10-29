Квят попал в сферу интересов «Уильямса»

Российский гонщик Даниил Квят входит в сферу интересов «Уильямса». Россиянин на прошлой неделе прекратил сотрудничество с «Ред Булл» и «Торо Россо» и остался без места в пелотоне на сезон-2018. На вакансию в «Уильямсе» помимо Квята претендуют сразу несколько пилотов — Пол ди Реста, Роберт Кубица, Паскаль Верляйн и Фелипе Масса.



«Я ещё в Остине сказал, что мы рассматриваем все варианты с пилотами, у которых нет на руках действующих контрактов. Это факт. Квят — приличный пилот, поэтому он находится в нашем списке и мы рассматриваем его кандидатуру», — цитирует технического директора «Уильмса» Падди Лоу Autosport.