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Квят попал в сферу интересов «Уильямса»

29 октября 2017, воскресенье. 19:47 Авто

Российский гонщик Даниил Квят входит в сферу интересов «Уильямса». Россиянин на прошлой неделе прекратил сотрудничество с «Ред Булл» и «Торо Россо» и остался без места в пелотоне на сезон-2018. На вакансию в «Уильямсе» помимо Квята претендуют сразу несколько пилотов — Пол ди Реста, Роберт Кубица, Паскаль Верляйн и Фелипе Масса.

«Я ещё в Остине сказал, что мы рассматриваем все варианты с пилотами, у которых нет на руках действующих контрактов. Это факт. Квят — приличный пилот, поэтому он находится в нашем списке и мы рассматриваем его кандидатуру», — цитирует технического директора «Уильмса» Падди Лоу Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Уильямс Даниил Квят Падди Лоу контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
29 октября 2017, воскресенье
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