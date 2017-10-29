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Шварцман — третий по итогам сезона Еврокубка Формулы «Рено» 2.0

29 октября 2017, воскресенье. 21:05 Авто

Российский гонщик Академии «Феррари» Роберт Шварцман занял второе место на третьей гонке Формулы «Рено» 2.0 на этапе в Барселоне. Победу одержал Саша Фенестраз, третье место осталось за Максом Дефурни. Алексей Корнеев финишировал на 10-й позиции, а Александр Вартанян пришёл к финишу 18-м.

Благодаря третьему подиуму подряд в Барселоне Шварцман смог занять третье место по итогам чемпионата, уступив чемпиону Саше Фенестразу 82,5 очка.

Еврокубок Формулы «Рено» 2.0. Барселона. Третья гонка

1. Саша Фенестраз
2. Роберт Шварцман
3. Макс Дефурни
4. Уилл Палмер
5. Ричард Фершоор
6. Габриэль Обри
7. Макс Фьютрелл
8. Алекс Перони
9. Ярно Опмеер
10. Алексей Корнеев
...18. Александр Вартанян.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Роберт Шварцман
Новости. Авто
29 октября 2017, воскресенье
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01:18 «Торо Россо»: нужно понять, почему так много моторов умирает на нашем шасси
01:07 Масса: круг был почти идеальным, но этого недостаточно, чтобы попасть в Q3
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00:54 Сайнс: продолжаем наш прогресс после Остина, я очень доволен
00:50 Хюлькенберг: проехал действительно хороший круг в конце третьего сегмента
00:47 Перес: условия изменились, а мы не смогли на это ответить
00:41 Райкконен: квалификация была весьма плохой — делаешь ошибку то тут, то там
00:35 Вольф: конечно, Ферстаппен испортил Боттасу круг
00:31 Вандорн: даже в первом сегменте я ехал с большим количеством топлива
00:20 Хартли: считаю, у меня был темп, чтобы оказаться впереди «Уильямса»
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28 октября 2017, суббота
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23:14 Боттас: Ферстаппен разрушил мой круг
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