Шварцман — третий по итогам сезона Еврокубка Формулы «Рено» 2.0

Российский гонщик Академии «Феррари» Роберт Шварцман занял второе место на третьей гонке Формулы «Рено» 2.0 на этапе в Барселоне. Победу одержал Саша Фенестраз, третье место осталось за Максом Дефурни. Алексей Корнеев финишировал на 10-й позиции, а Александр Вартанян пришёл к финишу 18-м.



Благодаря третьему подиуму подряд в Барселоне Шварцман смог занять третье место по итогам чемпионата, уступив чемпиону Саше Фенестразу 82,5 очка.

Еврокубок Формулы «Рено» 2.0. Барселона. Третья гонка

1. Саша Фенестраз

2. Роберт Шварцман

3. Макс Дефурни

4. Уилл Палмер

5. Ричард Фершоор

6. Габриэль Обри

7. Макс Фьютрелл

8. Алекс Перони

9. Ярно Опмеер

10. Алексей Корнеев

...18. Александр Вартанян.