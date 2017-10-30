Хэмилтон стал самым именитым британским пилотом Формулы-1

Четвёртый чемпионский титул, завоёванный пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Мексики Формулы-1, позволил гонщику стать самым именитым среди всех британских участников Ф-1. Ранее Хэмилтон разделял это звание с Джеки Стюартом, также трижды становившимся чемпионом мира.



Теперь Льюис вышел на единоличное первое место среди британцев и вошёл в пятёрку среди всех гонщиков. Четыре чемпионства также на счету Алена Проста и Себастьяна Феттеля, пять раз титул брал Хуан-Мануэль Фанхио, семь — Михаэль Шумахер.

