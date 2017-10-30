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Вольф: ненавидел каждый отрезок этой гонки

30 октября 2017, понедельник. 00:31 Авто

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился впечатлениями от гонки Гран-при Мексики, рассказав о противоречивых чувствах, которые одолевали его по ходу всего дня.

«Я ненавидел каждый отрезок этой гонки. Она была очень плоха и слишком длинной. Думаю, мы были немного обескуражены после такого старта. Внутри болида не знаешь, остался ли Феттель на трассе, может ли он набрать очки. После того как мы всё объяснили Льюису, мы сосредоточились на том, чтобы показать лучший результат.

Из-за такого большого отрыва в зачёте многие говорили, что дело сделано. Но это вовсе не так. Льюис мог сегодня не финишировать, а Феттель — победить. Что касается Макса, то он понимал, что на кону для Хэмилтона и Феттеля стоит слишком многое. А вот им было очень сложно, потому что нужно выигрывать гонку, а сход — совсем не то, за чем ты приехал.

После я почувствовал невероятное облегчение. В гонке я испытывал смешанные чувства. Можно было потерять всё и перенести борьбу в Сан-Паулу, так что сейчас я ощущаю облегчение", — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Тото Вольф Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
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