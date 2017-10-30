Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мексики

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель был признан гонщиком дня по итогам гонки Гран-при Мексики Формулы-1, состоявшейся в воскресенье, 29 октября, на автодроме имени братьев Родригес. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте Формулы-1.



В Мехико Феттель стартовал с поул-позишн, на старте повредил переднее антикрыло о машины Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, после чего сумел прорваться на четвёртую позицию. Впереди него финишировали Макс Ферстаппен, Валттери Боттас и Кими Райкконен.