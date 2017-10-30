Хэмилтон потерял часть диффузора в стартовой аварии

Болид Льюиса Хэмилтона после стартовой аварии с Себастьяном Феттелем потерял часть диффузора, сообщает аналитик Motorsport Мэттью Соммерфильд в своём «твиттере».



Соммерфильду удалось не только заметить потерю детали диффузора, но и определить какую именно часть потерял Хэмилтона после контакта с соперником. По итогам Гран-при Мексики Льюис занял девятое место, чего хватило для того, чтобы досрочно оформить четвёртый в карьере чемпионский титул, подойдя к следующему этапу в Бразилии с преимуществом в 56 очков над Феттелем.