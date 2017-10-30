Стролл: Хэмилтон — король Формулы-1

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от гонки Гран-при Мексики, по итогам которой ему удалось занять шестое место. Также канадец поздравил с завоеванием титула Льюиса Хэмилтона.

«Думаю, это была достаточно контролируемая гонка. У меня был хороший старт, но потом я потерял несколько позиций. В гонке было несколько аварий, так что в связи с этим я отвоевал несколько мест.

У нас всё время был хороший план. При условии, что всё будет идти гладко, мы могли рассчитывать на хорошую гонку. У меня были отличные первый и второй отрезки, но в конце я не был достаточно близок чтобы воспользоваться DRS и пройти Окона.

Я заставил работать шины и баланс был очень хорош, так что спасибо команде. Это был отличный день с хорошим результатом. Приятный подарок ко дню рождения.

Также поздравляю Льюиса Хэмилтона. Он — король Формулы-1 и в этом нет никаких сомнений. Его достижения невероятны. Он источник вдохновения для таких молодых пилотов как я", — приводит слова Стролла пресс-служба «Уильямса».