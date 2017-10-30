Феттель: Хэмилтон отлично выполнял свою работу весь год и заслуживает титула

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал официальное поражение в борьбе за чемпионство в сезоне-2017 Формулы-1. Чемпионом вновь стал Льюис Хэмилтон.



«Это разочаровывает. Не важно, что мы сделали сегодня. Более важно, что сделал Льюис, а он отлично выполнял свою работу весь год и заслуживает титула. Мои поздравления ему. Сегодня всё — про него. Это его день. Теперь у него столько же титулов, сколько у меня. Я не боюсь его: я сражаюсь с ним, но я бы хотел больше борьбы в этом году. В целом, они просто были чуть лучше», — приводит слова Феттеля Sky Sports.