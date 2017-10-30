Райкконен: большую часть гонки я провёл в одиночестве

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал третий результат на Гран-при Мексики и четвёртый чемпионский титул Льюиса Хэмилтона.



«После старта я застрял за „Форс Индия“ и не мог её обойти. И мне пришлось активно работать рулём: машиной было некомфортно управлять. Большую часть гонки я провёл в одиночестве. Впереди и сзади был отрыв, так что было не очень интересно. Титул Хэмилтона? Для него этого хорошо, лишь несколько гонщиков добились подобного. Что ещё я могу сказать? Я уважаю то, чего он добился, но не переполнен радостью за него.



Мы сделали большой шаг вперёд после 2016 года. К сожалению, определённые вещи не сработали, и это стало решающим для борьбы за чемпионство. Нам просто нужно продолжать упорно трудиться и отработать ещё лучше в 2018-м. Тогда мы сможем победить „Мерседес“, — приводит слова Райкконена Speedweek.