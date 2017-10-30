Ферстаппен: думал, не получить ли штраф, чтобы гонка стала интереснее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что выигранная им 29 октября гонка Гран-при Мексики, стала для него одной из самых лёгких в карьере.

«Это была одна из самых лёгких гонок в карьере. Я чувствовал, что упустил что-то вчера, потому сегодня всё должно было сложиться правильно.

Я был так далеко впереди, что подумал, может быть? стоит срезать поворот и получить 5-секундный штраф, чтобы гонка стала интереснее. Это была хорошая гонка, и после результата минувшей недели это отличный результат.

Мы на правильном пути, и нам нужно убедиться, что мы продолжим работу в этом направлении. Удачный старт следующего сезона может помочь нам достигнуть больших результатов", — приводит слова голландца Sky Sports.